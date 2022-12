Das britische Militär hat die Beteiligung an "verdeckten Operationen" in der Ukraine bestätigt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Generalleutnant Robert Magowan von der britischen Royal Navy hat erstmals die Beteiligung des britischen Militärs an „verdeckten Operationen“ in der Ukraine zum Schutz britischer Diplomaten enthüllt. Die Times berichtet.

In einem Artikel in der offiziellen Publikation der Royal Marines Globe and Laurel sagte Magowan, dass 350 Soldaten Anfang 2022 in die Ukraine geschickt wurden, um bei der Evakuierung der Botschaft nach Polen zu helfen.

Sie kehrten im April nach Kiew zurück, um für die Sicherheit der britischen diplomatischen Vertretung zu sorgen, die ihre Arbeit dort wieder aufnahm.

„Während beider Phasen unterstützten die Marines andere verdeckte Operationen in einem hochsensiblen Umfeld und mit einem hohen Maß an politischem und militärischem Risiko“, so beschreibt es Generalleutnant Magowan in seinem Artikel, ohne zu spezifizieren, worum es sich dabei handelt…