In Buchany hat der Feind das Gebäude der Stadtverwaltung verwüstet und sechs Personen gefangen genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer plünderten am Abend des 15. März das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung von Bukarest und nahmen Mitarbeiter und Freiwillige gefangen. Dies wird auf der Seite des Buchan City Council berichtet.

„Die vollständige Liste der Gefangenen lautet wie folgt: Dmitry Gapchenko; Leonid Cherkassky; Nikolay Tsygan; Anatoly Yushchenko; Vladimir Umanets (Sicherheit); Sergey Matyuk“, – heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewohner beim Verlassen der Siedlung die Dokumente der Geiseln wegwarfen.

Der Stadtrat von Buchanskyy appellierte an das Büro des ukrainischen Präsidenten, an Generalstaatsanwältin Iryna Wereschtschuk und an die regionale Staatsverwaltung in Kiew, bei der Befreiung der Menschen zu helfen.

Zuvor war berichtet worden, dass das russische Militär den Vorsitzenden des Dorfrates in der Region Cherson als Geisel hält. Er wird im Gebäude der Gemeindeverwaltung gewaltsam festgehalten. Der Mann warnte seine Mitbewohner vor Inspektionen durch die Besatzer.