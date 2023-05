Budanow: Die meisten Aussagen von Prigoschin sind die reine Wahrheit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Aussagen von PFC Wagner-Gründer Jewhen Prigoschin sind in den meisten Fällen die reine Wahrheit. Generalmajor Kyrylo Budanow, Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte dies in einem Interview mit der Sendung Various People.

„Das ist nicht IPSO. Das Schlimmste ist, dass das, was Prigoschin sagt, in den meisten (Fällen, – Anm. d. Red.) wahr ist. Es gibt einige Dinge, von denen ich nicht einmal sagen würde, dass sie falsch sind, sondern (nur – Anm. d. Red.) auf zwei Arten wahrgenommen werden. Aber 80% von dem, was er sagt, ist reine Wahrheit. Absolut rein“, – versicherte der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes.

Ihm zufolge haben die Wagnerianer ihre maximale Effizienz gegen die russische Armee gezeigt, aber die Konflikte haben sich dadurch verschärft.

„Was Prigoschin über das Fehlen von (aktuellen, – Anm. d. Red.) Granaten und Unterstützung sagt, ist bis zu einem gewissen Grad auf Neid zurückzuführen. Und die militärische Führung, verkörpert durch Schoigu und Gerasimow… aber es gibt dort auch andere Generäle, die eine andere Meinung haben. Aber hier ist ihr Team, das alles tut, um all diese Einheiten physisch ‚auszulöschen‘“, erklärte Budanow.

Er fügte hinzu, dass niemand in der Russischen Föderation mit Wagners MAC in Bezug auf die Kampfeffizienz vergleichbar sei…