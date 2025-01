Comfy wird 25 Millionen Euro von der EBRD für den Ausbau seines Netzwerks erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) wird dem Haushaltsgeräte- und Elektronikhändler Comfy (Comfy Trade LLC) ein Darlehen in Höhe von 25 Millionen Euro für den Ausbau seines Netzes gewähren, teilte die Bank in einer Erklärung mit. Der Gesamtbetrag des Projekts beläuft sich auf 34,3 Millionen Euro, von denen 25 Millionen Euro für den Ausbau des Comfy-Netzes verwendet werden. Das Darlehen der Bank wird durch einen Zuschuss in Höhe von 500.000 € aus dem Japan-EBRD-Kooperationsfonds (JECF) ergänzt, und bis zu 75.000 € kommen aus dem multilateralen Geberfonds Action for Equality and Gender. Das Projekt zielt darauf ab, die Integration von Unternehmen und die Energieeffizienz zu verbessern. „Das Projekt wird dem Unternehmen helfen, seine Personalmanagementsysteme zu modernisieren und die Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Kriegsveteranen, Frauen und andere schwer erreichbare Gruppen zu erweitern. Das von der EBWE finanzierte Betriebskapital wird auch für den Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte verwendet“, heißt es in der Erklärung. Comfy Trade LLC gehört zu 100% der in Zypern ansässigen Comfy Holdings Limited, wobei Stanislav Ronis und Svitlana Gutsul die Endbegünstigten sind. Zur Erinnerung: Der Verwaltungsrat der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat Investitionen in der Ukraine im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro genehmigt.