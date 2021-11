COVID-19 Anstieg in der Ukraine fällt fünf Tage lang

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 7.464 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 registriert, ein deutlicher Rückgang gegenüber gestern. Der Rückgang des Anstiegs hält den fünften Tag in Folge an, teilte das Gesundheitsministerium am Montag, den 22. November, mit.

Unter den neu erkrankten Kindern sind 579 und unter den Gesundheitsfachkräften 74. 2.501 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert; 326 Todesopfer; 10.540 haben sich erholt.

Die Oblaste Dnipropetrowsk (864), Mykolajiw (655) und Odessa (451) weisen die meisten Neuinfektionen auf.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine sind 3 340 407 Menschen erkrankt, 2 773 490 haben sich erholt und 81 598 sind gestorben.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium erklärt, der Höhepunkt der Coronavirus-Welle sei vorüber. Das Ministerium hat gleich mehrere positive Indikatoren festgestellt, die darauf hindeuten, dass sich die Situation verbessert hat. Aber es besteht auch die Gefahr eines weiteren Ausbruchs.

Das mobile COVID-Krankenhaus in der Region Cherson wird inzwischen aufgelöst. Andrej Fedotov, Chefarzt des städtischen Krankenhauses von Kachowka, sagte, dass das Krankenhaus mit der Aufnahme von Coronavirus-Patienten zurechtkommt. Anfangs waren es 50 Patienten pro Tag, jetzt sind es nur noch 15.