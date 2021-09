Dancing with the Stars 2021. Chapkis Rückkehr, Jamalas Frechheit und Melovis Gehirn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die dritte Sendung von Dancing with the Stars unterschied sich von den vorherigen Sendungen dadurch, dass es vier statt drei Juroren gab. Zu Kuchar-Chmerkovski-Yama gesellte sich noch eine hübsche Gastjurorin, Olja Poljakowa. „Heute bin ich in der Gestalt der Göttin der Gerechtigkeit Themis, aber meine Augen sind nicht geschlossen, ebenso wenig wie mein Mund, den niemand jemals wird schließen können“, stellte sich Olja vor. Die Popkünstlerin brachte sprühenden Humor in die Diskussion ein und machte aus den Kommentaren der Jury eine Show. Außerdem gab Olja allen Tänzerinnen und Tänzern die höchste Punktzahl, was ihr Selbstwertgefühl steigerte.

Die dritte Sendung erinnerte schließlich an den legendären Tänzer und Choreographen Grigorij Nikolajewitsch Čapkis, der in der vorherigen Staffel von „Dancing with the Stars“ als Juror mitwirkte. Der 91-jährige Choreograf ist in diesem Sommer verstorben. Der Regisseur der Sendung hatte versprochen, Chapkis die gesamte Staffel zu widmen, aber er wurde in der ersten Sendung nicht erwähnt. Doch in der dritten Sendung wurde Grigorij Nikolajewitsch mit einer sehr berührenden Hommage-Nummer geehrt, die auf den Darbietungen dreier Generationen von Tänzern basierte, die im Wiener Walzer wirbelten. Im Finale bildeten die Tänzerinnen und Tänzer zusammen mit allen Teilnehmern, Juroren und Moderatoren des Projekts einen Korridor auf dem Parkett, durch den Grigorij Chapkis wie lebendig hindurchging. Ja, es war ein Hologramm, aber dieser Hightech-Moment sah sehr spektakulär und berührend aus. In diesem Moment weinten alle.

Vesti.ua präsentiert die Ergebnisse der 3. Sendung, erinnert sich an die interessantesten Momente der Show und erzählt, wer das Parkett verlassen hat.

Jamala badet in Privilegien und argumentiert mit der Jury

Jamala ist in dieser Sendung von den Regeln der Show abgewichen. Aus irgendeinem Grund darf dieser Darsteller bei „Dancing with the Stars“ Dinge tun, die anderen nicht möglich sind. Das heißt, statt Samba und Cha-Cha-Cha haben wir den Krimtataren-Tanz Haitarma. Er ist wunderschön – ganz sicher, aber dieser Tanz könnte als Nummer außerhalb des Wettbewerbs einen Platz haben. Aber Jamala wird nicht nur von den Regisseuren gegenüber anderen Darstellern bevorzugt, sie erlaubt sich auch, mit den Juroren zu streiten, was in der Show ebenfalls tabu ist. Vlad Yama bemerkte klugerweise, dass Max Nesterko in dieser Nummer für zwei tanzte, und machte sich über den Star lustig: „Meiner Meinung nach hat Jamala diese technisch einfache Nummer sehr gut gemacht. Daraufhin begann Jamala zu zanken und sagte, dass sie mit dem Richter nicht einverstanden sei und dass sie versuche, alles selbst zu machen und dass sie gut sei. Es sah unangenehm aus.

Die Fans reagierten sofort mit Kommentaren: „Olga Harlan – 5 und Jamala – 5 – ist das euer Ernst? „Jamala wird nicht von ihrem starken Partner geholfen, nicht von ihren Freundinnen in der Jury, nicht von ihren Verdiensten“, „Es wurde überhaupt nicht getanzt“ – solche Kommentare sind unter dem Video des Auftritts der Eurovisionssiegerin auf dem Parkett zu sehen.

Olga Harlan antwortet auf ihre Hasser mit einem Tanz

Der Olympiasieger im Fechten tanzte mit Dmitry Dikusar auf dem Parkett einen leidenschaftlichen Tango. In drei Sendungen verwandelte sich die berühmte Sportlerin in eine echte Gesellschaftstänzerin. Es war wirklich schön und nicht nur, weil Olya den „Tanzgott“ Dikusar als Partner bekam, sondern weil sie selbst, wie man in Odessa sagt, „etwas zum Tanzen zu sagen hat“. Die Regisseure haben den Hass, der der Fechterin nach ihrem Misserfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio entgegenschlug, in die Inszenierung des Tangos „eingewoben“. Die Journalisten erlaubten sich dann eine Aussage wie „Harlan hat die Ukraine im Stich gelassen“, und an diesem Sonntag tanzte Olga trotz all ihrer Kritiker den Tango.

Poliakova bemerkte, dass Harlan bei dem Projekt noch alle überraschen wird, und das scheint zu stimmen.

Melovin hat Gehirne hinzugefügt

Der Künstler Melovin tanzte dieses Mal den Cha-Cha-Cha. Sein Partner sagte über die Vorbereitung des Sängers auf die Sendung, dass er trotz des ganzen Geredes um ihn herum „arbeitet“ wie ein Pferd. Ja, Kostya Bocharov ist ein harter Arbeiter. Man kann sehen, dass er sich bemüht und wächst. Aber Katya Kukhar war, wie man so schön sagt, „auf der Suche“. „Es war ein fantastisch schönes ‚Nicht-Tanzen‘. Wie würdest du deine göttlichen Darbietungen mit noch mehr Tanzbewegungen ergänzen?“, fragte sich die Ballerina.

Nach dem Auftritt tauschten Melovin und Kuhar Geschenke aus. Sie schenkte ihm eine Statuette mit einem Gehirn, und er schenkte ihr eine Brille, mit der man nichts sehen kann. Wie Poliakova dazu sagte, sind sie für Katya weniger zu sehen und geben normale Noten.

Der kleine Riese Voitenko und eine schlankere Zaritskaya

Die höchste Punktzahl (31 Punkte) und das größte Lob der Jury erhielt das Schauspielerpaar Konstantin Voitenko und Roksolana Malanchuk für ihre Interpretation von Skrjabins Lied „Menschen wie Schiffe“. Trotz eines beträchtlichen Höhenunterschieds zwischen dem Partner und der Partnerin vollbringt das Paar auf dem Parkett wirklich ein Wunder.

Max Chmerkovskiy schüttelte Voitenko sogar die Hand und sagte, dass er gut sei, dass „er klein und klein ist, aber ein Riese“, und dass sein und Roksolanas Tanz „eminent“, d.h. schön sei. „Für mich ist dieser Tanz – Bravo an die Choreographen – ein Beispiel dafür, wie man jeden Moment der Musik und des Tanzes auf jedem Stück Parkett nutzen kann“, lobte Vlad Yama den Tanz.

31 Punkte gingen an das Paar Alexandra Zaritskaya und Yuri Meshkov für ihren sehr plastischen Foxtrott. Die KAZKA-Sängerin, die alle ihre Komplexe zu Hause gelassen hat, strebt nach Perfektion auf dem Parkett und hat bereits vier Kilo abgenommen. Poliakova hat bemerkt, dass Sasha mit ihrer molligen Gestalt leicht und zart wirkte und buchstäblich flog. Und das ist ein Beispiel für alle molligen Mädchen.

„Tasty“ Chmerkovskiy und der Abschied von der Show

In der dritten Sendung der Show haben die Zuschauer einen weiteren Comedian „durchgelassen“. In der zweiten Sendung verließ ein vielversprechender Komiker der Liga Ljubljana, Ivan Luljenov, das Parkett.

Drei Paare waren gefährdet: Lida Li und Ales Bazela, Alexei Surovtsev und Maria Kolosova sowie Alexandra Mashlyatina und Denis Samson.

Das neue Zuschauervotum und die Gesamtpunktzahl der Jury führten dazu, dass Alexandra Mashlyatina und Denis Samson das Projekt verließen.

Alexandra kam erst vor zwei Wochen in die Show und ersetzte Nastya Orudzheva auf dem Parkett. Also musste sie Tanzschritte in doppelter Geschwindigkeit lernen.

„Es ist schwer, ein Tintenfisch zu sein und Samba zu tanzen“, gab die Teilnehmerin des Frauenviertels zu.

Doch auch ein großzügiger Zehner von Polyakova konnte die Entertainerin und ihren Partner nicht retten. Im Laufe des Gesprächs gestand Alexandra der Balkon-Moderatorin Masha Efrosinina, dass Max Chmerkovskiy etwas Leckeres riecht. Als Ergebnis gab der „leckere“ Chmerkovskiy dem Paar die Note 4, während selbst Kuchar etwas großzügiger mit dem Ball war.