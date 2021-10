Deutscher Bundespräsident trifft in der Ukraine ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in der Ukraine eingetroffen. Dies teilte die deutsche Botschaft mit.

„Heute wird er Koryukivka besuchen, um der Opfer der Tragödie von 1943 zu gedenken. Weitere Treffen mit Vladimir Zelensky und dem israelischen Präsidenten Itzhak Herzog sowie ein Besuch in Babyn Jar sind geplant“, heißt es in der Erklärung.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Massenmord an der Zivilbevölkerung in Koryukivka, Region Tschernihiw, am 1. und 2. März 1943 von SS-Einheiten, ukrainischer Polizei und Soldaten der ungarischen 105. leichten Division durchgeführt wurde. Rund 6.700 Menschen starben an den Folgen der Strafmaßnahmen.

Wie bereits berichtet, ist der israelische Staatspräsident Itzhak Herzog in Kiew eingetroffen, um an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Tragödie von Babi Jar teilzunehmen.

