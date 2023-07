Drei Fluchtpläne für Steuerhinterzieher im Ausland zerschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat drei weitere Fluchtpläne für Steuerhinterzieher im Ausland aufgelöst, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) mit. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit.

„Während komplexer Maßnahmen in den westlichen Regionen unseres Staates wurden 16 Personen festgenommen, die an der Organisation von illegalem „Verkehr“ beteiligt waren. Gegen Geld boten sie ihre Hilfe bei der Ausreise aus der Ukraine auf der Grundlage gefälschter ärztlicher Atteste und der Umgehung von Kontrollpunkten an. Die Kosten für diese „Dienstleistungen“ betrugen bis zu 12.000 Euro“, heißt es in der Erklärung.

In den Unterkarpaten wurde eine kriminelle Gruppe, der 12 Personen angehörten, zerschlagen.

„Sie fuhren ihre Kunden mehrere Kilometer bis zur Grenzlinie und begleiteten sie dann zu Fuß auf einer vorher abgesprochenen Route durch die Waldwege. Bei der Durchsuchung wurden nicht registrierte Kleinwaffen mit Munition und eine scharfe Granate RGD im Besitz der Täter gefunden“, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine mit.

In der Region Iwano-Frankiwsk wurde von vier Einwohnern der Region ein Kanal für die Flucht ins Ausland organisiert, indem sie gefälschte Bescheinigungen der Militärmedizinischen Kommission über die Untauglichkeit zum Militärdienst aufgrund gesundheitlicher Probleme vorlegten.

In der Region Ternopil „meldeten“ die Mitglieder der kriminellen Gruppe potenzielle Wehrpflichtige gegen Geld in der Fahrbereitschaft eines örtlichen Unternehmens an, das angeblich internationale Transporte durchführte.

„Auf diese Weise erhielten die Hinterzieher die Möglichkeit, illegal als Fahrer ins Ausland zu reisen, wobei einige von ihnen nicht einmal einen Führerschein besaßen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wurden die Betrüger in der Nähe der ungarischen Grenze festgenommen.