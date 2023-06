Drei Verwundete in der Region Donezk innerhalb von 24 Stunden - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Militärs haben innerhalb von 24 Stunden drei Einwohner der Region Donezk verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung (RPMA) Pawlo Kyrylenko am Montag, den 5. Juni, mit.

In Richtung Wolnowacha wurde ein Mann in Maksimowka in der Gemeinde Wuhledar verwundet, während Wuhledar, Nowoukrainka und Pretschistowka unter Beschuss standen, sagte er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass in Richtung Donezk sporadischer Beschuss der Gemeinden Awdijiwka, Krasnogorovka und Ocheretynska zu verzeichnen war. Auch die Gemeinde Kurakhove steht unter Artillerie- und Orkanbeschuss. Darüber hinaus wurden drei Häuser in Petrowka in der Gemeinde Selidiwka beschädigt.

Der Beamte fügte hinzu, dass in Richtung Horliwka ein Mann in Torezk verletzt wurde – die Stadt wurde von Luftangriffen getroffen.

In Novomarkov in der Gemeinde Konstantinovka wurde eine Person verletzt und ein Haus beschädigt. In der Gemeinde Chasovoyarsk wurden ein mehrstöckiges Gebäude und drei Privathäuser beschädigt.

In Richtung Lyssytschansk wurden die Ortschaften Torske und Zarechnoe sowie die Gemeinde Lyman beschossen.

