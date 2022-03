Die dritte Runde der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die dritte Gesprächsrunde zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation über den Einmarsch Russlands in der Ukraine hat in Beloweschskaja Puschtscha begonnen, wie die russische Botschaft in Belarus am 7. März mitteilte.

UPD. Um 16:40 Uhr schrieben russische Medien, dass die russische Botschaft in Weißrussland den Beginn der Gespräche nicht bestätigt habe. Um 17.00 Uhr meldete BelTA, dass die Gespräche dennoch begonnen hätten.

Kurz davor sagte Michail Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, dass in wenigen Minuten ein Gespräch mit „Vertretern eines Landes beginnen wird, das ernsthaft glaubt, dass massive Gewalt gegen Zivilisten ein Argument ist“

„Beweisen wir, dass es nicht so ist. Ignorieren Sie die verschiedenen giftigen Namen wie Janukowytsch, Bojko, Murajew, die von den Russen törichterweise in den Schmutz gezogen werden“, sagte er in einer Videobotschaft.

Der Leiter der russischen Delegation, der russische Präsidentenberater Wladimir Medinskij, erklärte vor dem Treffen, dass die beiden Seiten noch Fragen der internen politischen und militärischen Regelung sowie humanitäre Aspekte, einschließlich Korridore für die Evakuierung von Zivilisten, erörtern würden.

Der Kreml erklärte heute, dass Russland den Krieg „jederzeit“ beenden kann, wenn die Ukraine die Forderungen Moskaus erfüllt. Es ist erwähnenswert, dass die Forderungen Russlands an die Ukraine immer schwächer werden.

Am Vorabend des Beginns der dritten Runde berichteten die Medien, dass ein Privatflugzeug, das von Wiktor Janukowytsch während seiner Präsidentschaft in der Ukraine benutzt wurde, auf dem Flughafen Minsk gelandet sei.

Und Bellingcat berichtet unter Berufung auf Quellen, dass Russland von der Ukraine die Ernennung von Jurij Bojko zum Ministerpräsident verlangt.

Was Jewhen Murajew betrifft, so berichteten die Medien am Vorabend des Krieges, dass der Kreml in der Ukraine eine Marionettenregierung mit ihm an der Spitze einsetzen will.

