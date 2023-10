DTEK hat über eine Milliarde für einen Vorrat an Ausrüstung für den Winter ausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die DTEK-Gruppe hat eine Ausrüstungsreserve für den Fall eines neuen russischen Beschusses während der Heizperiode im Winter angelegt. Dafür wurden 1,3 Milliarden Hrywnja bereitgestellt, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Maxim Timtschenko, am Donnerstag, den 12. Oktober, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew.

„Wir haben alles getan und werden alles tun, um den Feind daran zu hindern, uns in die Dunkelheit zu stürzen. Zu diesem Zweck haben wir einen Vorrat an kritischer Ausrüstung in Höhe von 1,3 Milliarden Hrywnja angelegt, um uns im Falle eines neuen Beschusses zu erholen“, sagte er.

Timtschenko versicherte, dass DTEK auch seine Wärmekraftwerke und Minen mit Notstromquellen ausgestattet hat. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen mehr als 200 leistungsstarke Generatoren gekauft.

„Genau wie vor einem Jahr muss sich die gesamte Energiebranche zusammenschließen. Nur mit vereinten Kräften werden wir den nächsten Winter überstehen und uns nicht vom Feind in die Dunkelheit stürzen lassen“, betonte der DTEK-Chef.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DTEK eine Rekordsumme von 20 Milliarden Hrywnja für die Vorbereitungen auf die Heizperiode ausgegeben hat. Insbesondere Hrywnja 7,4 Mrd. – für die Kohleproduktion für Wärmekraftwerke und Hrywnja 3,9 Mrd. – für die Reparatur von Kraftwerken. Die Bereitschaft der Wärmeerzeugung des Unternehmens erreicht 84 Prozent.