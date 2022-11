DTEK hat 3.600 Familien in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wieder mit Licht versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK-Energietechniker haben 3.600 Familien in 8 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk, die in den letzten Tagen durch den Beschuss der russischen Angreifer ohne Strom waren, wieder mit Licht versorgt.Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, dem 6. November, mit.

„Am 5. November konnten die Notfallreparaturteams von DTEK Donetsk Power Grid die Netze und Anlagen in vier Siedlungen in der Region Donezk wiederherstellen, die von den Feindseligkeiten betroffen waren. Dadurch haben fast 2.700 Familien wieder Strom. Spezialisten des Energieunternehmens bemühen sich nach Kräften, die Stromversorgung wiederherzustellen, sobald der Beschuss nachlässt und das Militär die Erlaubnis zur Arbeit erteilt“, heißt es in der Erklärung.

In der Region Dnipropetrowsk wurde die Stromversorgung für 838 Familien in 4 Siedlungen wiederhergestellt.

Das Unternehmen von Rinat Achmetow wies darauf hin, dass bisher 91 Siedlungen ohne Stromversorgung geblieben sind, da die Wiederherstellungsteams keinen Zugang zu den Schadensstellen haben. Die Stromtechniker versprechen, allen Bewohnern der Region den Strom zurückzugeben, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften die Erlaubnis zur Arbeit erhalten haben.

In nur einem Monat haben die Stromtechniker des Unternehmens von Rinat Achmetow 1,3 Millionen Familien in vier Regionen der Ukraine wieder mit Strom versorgt…