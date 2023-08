DTEK hat ein Drittel der Kraftwerksblöcke im Wärmekraftwerk repariert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In diesem Jahr hat DTEK Energy bereits ein Drittel der geplanten Reparaturarbeiten im Wärmekraftwerk abgeschlossen – neun Blöcke wurden repariert. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag, den 3. August, bekannt.

„Bis Anfang August haben die Energietechniker und -reparateure des Unternehmens ein Drittel der geplanten Arbeiten abgeschlossen – sie haben neun Reparaturen an Kraftwerksblöcken im Wärmekraftwerk durchgeführt. Weitere sieben sind derzeit in Arbeit. Insgesamt plant das Unternehmen, bis Ende des Jahres 27 Blöcke zu reparieren“, heißt es in der Mitteilung.

Seit Anfang des Jahres hat das Unternehmen fast 2 Milliarden Hrywnja für Reparaturen ausgegeben.

„Dieser Sommer ist die Zeit der aktivsten Arbeit für unsere Energietechniker. Viele arbeiten ohne Wochenenden und Feiertage, um die riesige Menge an Arbeit zu erledigen und die Anlagen auf das kalte Wetter vorzubereiten. Die Leute sind sehr motiviert, weil sie sich noch gut an den letzten Winter erinnern und wissen, dass es in der Heizperiode ohne gute Vorbereitung sehr schwierig sein wird“, sagte Ildar Saleev, Generaldirektor von DTEK Energy.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr 26 Reparaturen an Kraftwerksblöcken von Wärmekraftwerken durchgeführt wurden.

Zuvor hatte DTEK erklärt, wie man das Energiesystem der Ukraine auf den nächsten Winter vorbereitet. Das Unternehmen muss 3,5 Milliarden Hrywnja für die geplante Reparatur von Kraftwerksblöcken ausgeben, und etwa 5 Milliarden Hrywnja werden benötigt, um sich von massivem Beschuss zu erholen.

DTEK behauptete auch, die Erzeugung in den Wärmekraftwerken um 30 Prozent zu steigern. Das Unternehmen reagierte damit auf einen erheblichen Anstieg des Stromverbrauchs infolge der sommerlichen Hitzewelle.