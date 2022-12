DTEK-Energietechniker haben die Stromversorgung von 228.000 Verbrauchern wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wiederherstellungsteams von DTEK haben in der Woche vom 12. bis 18. Dezember 228.000 Haushalte in drei Regionen und in Kiew, die aufgrund des Beschusses durch russische Invasoren ohne Strom waren, wieder mit Strom versorgt. Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Montag, dem 19. Dezember, mit.

Insbesondere wurde die Stromversorgung in 107 Siedlungen in den Regionen Kiew, Donezk und Dnipropetrowsk sowie in Kiew wiederhergestellt.

„Die meisten Verbraucher leiden regelmäßig unter dem russischen Beschuss, so dass die Energieunternehmen ihnen regelmäßig das Licht zurückgeben müssen. Vor allem Energieanlagen in Kiew und der Region Kiew waren am 16. Dezember von russischem Beschuss betroffen. Spezialisten von DTEK Kiew Power Grid stellten gemeinsam mit Vertretern von Versorgungsunternehmen und NEC Ukrenergo bereits am Abend des 16. Dezember die Stromversorgung einer der Wasserversorgungseinrichtungen und von 16.000 Familien in Trojeschtschina wieder her. am 17. Dezember gelang es Energietechnikern gemeinsam, die Stromversorgung von 125 Tausend Familien in den Städten Boryspil, Browary und den angrenzenden Siedlungen wiederherzustellen“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus wurde die Stromversorgung von 51 Tausend Verbrauchern in der Region Donezk und 36 Tausend Verbrauchern in der Region Dnipropetrowsk wiederhergestellt.

Nach Angaben von Alexander Fomenko, Generaldirektor von DTEK Networks, wurde seit Beginn der umfassenden russischen Invasion die Stromversorgung von über 6 Millionen Kunden wiederhergestellt…