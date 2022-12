DTEK-Energietechniker haben zweitausend Haushalte im Donbass wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wiederaufbauteams von DTEK haben am 13. und 14. Dezember zweitausend Haushalte in fünf Siedlungen in der Region Donezk wieder mit Strom versorgt, die aufgrund des Beschusses durch die russischen Angreifer ohne Strom waren. Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Donnerstag, 15. Dezember, mit.

„Derzeit sind noch 93 Siedlungen ohne Strom, zu denen die Spezialisten des Unternehmens keinen Zugang haben, um Arbeiten durchzuführen. Die Stromtechniker werden definitiv allen Bewohnern der Region das Licht zurückgeben, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften die Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erhalten“, heißt es in der Erklärung…