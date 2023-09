DTEK erhöhte die Stromerzeugung im August um 35%

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die DTEK Energy Holding hat das ukrainische Energiesystem vor dem Hintergrund der abnormalen Hitze im August unterstützt und die Stromerzeugung in ihren Wärmekraftwerken um 35% pro Monat gesteigert. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 6. September mit.

Allein in den letzten vier Monaten haben die Energieunternehmen des Unternehmens ihre Stromerzeugung um 28% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gesteigert. Im August, als der Verbrauch aufgrund der Hitzewelle auf einem Rekordniveau für den Sommer lag, hat der Energiesektor 35% mehr Strom in das Energiesystem eingespeist als im August letzten Jahres“, heißt es in der Meldung.

Darin wird darauf hingewiesen, dass das Wärmekraftwerk des Unternehmens in nur acht Monaten dieses Jahres fast 9,9 Milliarden kWh Strom abgegeben hat, was dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 3,3 Millionen Haushalten in diesem Jahr entspricht.

„Die Energietechniker tun ihr Bestes, um einerseits die Kraftwerke zu reparieren, zu restaurieren und für die Höchstlast im Herbst und Winter vorzubereiten und andererseits das Energiesystem auch in anderen Spitzenzeiten zuverlässig zu erhalten und zu sichern. Zu diesem Zweck haben wir erst letzte Woche nach der Reparatur zwei Blöcke unseres Wärmekraftwerks mit einer Gesamtkapazität von fast 400 MW in Betrieb genommen“, sagte Ildar Saleev, Generaldirektor von DTEK Energy.

Zuvor hatte DTEK die Höhe der Ausgaben für die Vorbereitung von Wärmekraftwerken und Minen auf den kommenden Winter genannt. Wir sprechen hier von Milliarden Hrywnja.

DTEK erläuterte auch, wie der Energiesektor seine Anstrengungen für den bevorstehenden Winter konsolidiert hat.