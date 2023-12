DTEK hat im Jahr 2023 14 Kohlemähdrescher hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK hat in den ersten 11 Monaten des Jahres 2023 14 Teilschnittmaschinen und Reinigungsmaschinen hergestellt. Dies berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Donnerstag, den 28. Dezember.

„Um den zuverlässigen Betrieb der ukrainischen Bergwerke zu unterstützen, haben die Maschinenbauer von DTEK Energy in den ersten 11 Monaten dieses Jahres 716 Bergbauausrüstungen hergestellt und repariert, darunter – 14 neue Vortriebs- und Reinigungskombinationen. Von Januar bis November dieses Jahres versorgten die Maschinenbaubetriebe die Bergleute außerdem mit fast 990 Tausend Ersatzteilen und Komponenten. Dank dieser Maßnahmen können die Bergleute weiterhin ein Maximum an Kohle fördern und die notwendigen Brennstoffreserven für einen zuverlässigen Betrieb der Wärmeerzeugung und des Energiesystems der Ukraine aufrechterhalten“, heißt es in der Erklärung.