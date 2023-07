In der Region Donezk kam es zu einem Grubenunglück: ein Bergmann starb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Kohlebergwerk in der Region Donezk kam es zu einer plötzlichen Freisetzung von Kohle aus dem Streb, woraufhin drei Bergleute verschwanden. Dies berichtete der Pressedienst des Energieministeriums am Montag, den 31. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass später einer der Arbeiter – der Fahrer der Abbaumaschinen – ohne Lebenszeichen aufgefunden wurde.

Die Rettungsarbeiten und die Suche nach weiteren vermissten Bergleuten dauern an.