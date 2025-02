DTEK stellt die Stromversorgung in 19 Siedlungen im Gebiet Donezk in zwei Tagen wieder her

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Innerhalb von zwei Tagen haben die Ingenieure von DTEK fast 21.000 Familien in 19 Siedlungen im Gebiet Donezk, die aufgrund von feindlichen Angriffen ohne Strom waren, wieder mit Strom versorgt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ständige feindliche Beschuss weiterhin friedliche Städte und Dörfer zerstört. In der Region Donezk, wo die schwersten Kämpfe andauern, ist es den Energietechnikern in den letzten zwei Tagen gelungen, die Stromversorgung in 19 Siedlungen wiederherzustellen. Die Stromversorgung wurde für 20,6 Tausend Familien wiederhergestellt.

DTEK betonte, dass in einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone die Elektrizitätsingenieure bereits Dutzende Male die Stromversorgung wiederhergestellt haben und dies trotz der Gefahr und des Beschusses weiterhin tun. Aufgrund der schweren Kämpfe in der Region Donezk werden täglich Dutzende von Stromleitungen beschädigt.

Zur Erinnerung: 2024 hat Rinat Achmetows DTEK 4,5 Milliarden Hrywnja in die Modernisierung der Netze investiert, um die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu erhöhen.