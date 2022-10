DTEK-Stromingenieure versorgen sechstausend Familien in der Region Donezk wieder mit Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK-Stromingenieure haben in den vergangenen 24 Stunden die Stromversorgung in vier Siedlungen für sechstausend Familien wieder aufgenommen, wie das Unternehmen am Samstag, den 29. Oktober, auf seiner Website mitteilte.

Nach Angaben der regionalen Behörden setzt der Feind seinen Beschuss in Richtung Donezk fort, und die Stromingenieure bemühen sich, die Schäden umgehend zu beseitigen.

79 Siedlungen in der Region sind nach wie vor ohne Strom, da sie keinen Zugang haben.