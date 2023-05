DTEK hat die Stromversorgung von 23.000 Familien im Donbass wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK haben die Stromversorgung von 23.000 Haushalten wieder aufgenommen, die in den letzten 24 Stunden vom Beschuss in der Region Donezk betroffen waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 14. Mai, mit.

„Gestern haben die Techniker von DTEK das Stromnetz repariert und die Arbeit für 23,6 Tausend Haushalte in einer Ortschaft wieder aufgenommen, die aufgrund des Beschusses in der Region Donezk ohne Strom waren. Trotz des Beschusses und der schwierigen Situation in der Region wurde das Licht für diese Familien in weniger als einem Tag wiederhergestellt“, heißt es in der Erklärung.

115 Siedlungen sind bisher noch ohne Stromversorgung.

„Die Stromtechniker werden definitiv das Licht für alle Bewohner der Region wiederherstellen, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften die Erlaubnis zur Arbeit erhalten“, betont DTEK.