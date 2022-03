DTEK hat die Stromversorgung in 28 Gemeinden der Region Kiew wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wie der Pressedienst von DTEK am Dienstag, 8. März, mitteilte, wurde die Stromversorgung in 28 Gemeinden der Region Kiew innerhalb von 24 Stunden wiederhergestellt.

„30 Reparaturteams arbeiten in der Region daran, alle Leitungen und Umspannwerke so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Sobald sie die Erlaubnis zur Durchführung von Reparaturarbeiten von der Tehro-Verteidigung und den Streitkräften der Ukraine erhalten haben, begeben sie sich unverzüglich an den Ort des Schadens und bringen Licht in die Häuser der Kiewer Bürger“, heißt es in der Erklärung.

So gelang es im Bezirk Makarow, 1.000 Familien in 13 Städten und Dörfern wieder Licht zu geben: Byshev, Veselaia Sloboda, Svobodnoye, Gruzske, Kozychanka, Konopelki, Makarow, Makovishte, Maryanovka, Novye Opachi, Pashkovka, Sosnovka, Yurovka. Etwa 1000 weitere Familien in Maidanivka, Zagalets, Novaya Buda, Vyshnyaki im Borodyanskyi Bezirk und Sviatopetrovskyi im Kiew-Sviatoshynskyi Bezirk.

Auch in den Dörfern Bervitsa, Bobryk, Gaevo, Zherdova, Zavorichi, Kalita, Knyazhychi, Mokrets, Rudnya und Trebukhiv im Bezirk Browary wurde das Licht für etwa 3.000 weitere Familien wiederhergestellt.

Notfall- und Bergungsarbeiten in der Region Kiew gehen je nach Sicherheitslage weiter…