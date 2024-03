DTEK-CEO: Die Ukraine ist die erste Verteidigungslinie für die Energiesicherheit Europas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine sollte als erste Verteidigungslinie für die Energiesicherheit Europas betrachtet werden, da das Land in allen Energiesektoren Vorteile hat. Dies erklärte der CEO von DTEK, Maxim Timtschenko, auf der CERAWeek-Konferenz in Houston am 20. März.

„Mit Vorteilen bei Gas, Kernkraft und einem riesigen Potenzial bei den erneuerbaren Energien ist es an der Zeit, die Ukraine als erste Verteidigungslinie für die Energiesicherheit Europas zu betrachten“, sagte er während einer Diskussion über die Energiezukunft Europas ohne russischen Einfluss mit dem stellvertretenden US-Außenminister Jeffrey Pyatt und der Direktorin des Center East Angela Stent.

