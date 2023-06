Duda trifft zu einem unangekündigten Besuch in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Dies teilte das Büro des polnischen Präsidenten am Mittwoch, den 28. Juni, mit.

„Präsident Andrzej Duda ist zu Besuch in Kiew. Er wird Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Verfassung der Ukraine sowie Konsultationen über die aktuelle Lage an der Front führen, insbesondere über die Gefahr eines russischen Angriffs auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Auch die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel im Juli werden besprochen“, heißt es in der Erklärung.

Bereits am Mittwoch wurde berichtet, dass der litauische Präsident Gitanas Nauseda in der Ukraine eingetroffen sei. Er ist aus Den Haag kommend in Kiew eingetroffen. Von der Ukraine aus wird er nach Brüssel weiterreisen, wo morgen ein Treffen des Rates der europäischen Staats- und Regierungschefs beginnt.

H3. Litauen übergibt zehn Schützenpanzer und Munition an die Ukraine