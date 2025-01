Dutzende von Siedlungen in der Region Tscherkassy sind nach einem nächtlichen Drohnenangriff ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Morgen des 28. Januar sind 72 Siedlungen in der Region Tscherkassy infolge eines nächtlichen Drohnenangriffs der Russischen Föderation auf eine Stromerzeugungsanlage von der Stromversorgung abgeschnitten, berichtet der Pressedienst von Ukrenerho. Demnach werden die Spezialisten des Unternehmens nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen durch den staatlichen Notdienst unverzüglich mit den Notreparaturarbeiten beginnen.

Zur Erinnerung: In der Region Kiew stürzten die Trümmer einer abgeschossenen russischen Drohne auf ein Gebäude, in dem ein Oldtimermuseum untergebracht war. Dabei wurden 36 Autos zerstört und beschädigt, und auch Privathäuser und Autos in der Region wurden beschädigt.