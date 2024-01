Der ehemalige Vorsitzende der Werchowna Rada, Olexander Tkatschenko, ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Politiker und ehemalige Vorsitzende der Werchowna Rada (1998-2000) Olexander Tkatschenko ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Dies berichtete heute, am 5. Januar, der Journalist Mykola Kanishevsky, der als Pressesprecher Tkatschenkos während seiner Präsidentschaft in der Werchowna Rada gearbeitet hat

„Der legendäre Alexander Mykolajiwitsch Tkatschenko ist verstorben. Er war der Vorsitzende der Werchowna Rada in den späten 1990er Jahren, ein Mitglied der „Kanew-Vier“ in der Opposition gegen Präsident Kutschma und der Autor des Satzes „Ich bin nicht der erste, aber auch nicht der zweite“. So beantwortete er die Frage, wer in der Ukraine wichtiger ist: der Präsident oder der Parlamentsvorsitzende“ Olexander Tkatschenko wurde zum 18. Mal zum Vorsitzenden der Werchowna Rada gewählt. Dann konnte das Parlament 3 Monate lang nicht über den Vorsitzenden entscheiden. So kamen die Medien auf den Begriff „Speakeriada“, sagte der Journalist.

Kanishevskyj fügte hinzu, dass Olexander Tkatschenko in den letzten 10 Jahren krank und an den Rollstuhl gefesselt gewesen sei.

Die Verabschiedung des Verstorbenen ist für Samstag, den 6. Januar geplant, er wird auf dem Baikiv-Friedhof neben seiner Frau beigesetzt.