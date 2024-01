Eindringlinge töteten einen Bewohner des besetzten Oleschky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eindringlinge haben einen Mann im vorübergehend besetzten Oleschky in der Region Cherson getötet. Darüber berichtete heute, 30. Januar, der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson.

Es wird berichtet, dass eine Voruntersuchung auf die Tatsache der Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges, verbunden mit vorsätzlichem Mord.

„Die Grundlage für die Registrierung eines Strafverfahrens war die Meldung in den Medien, dass das russische Militär am 10. Januar 2024 in der vorübergehend besetzten Stadt Oleschky, Region Cherson, Schießereien veranstaltet hat. Infolge der chaotischen Schießerei wurde ein Anwohner getötet“, heißt es in der Meldung.