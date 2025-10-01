Eine Bloggerin wurde zu einer Geldstrafe von fast 5 Millionen Hrywnja verurteilt, weil sie Werbung für ein Kasino gemacht hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Bloggerin Dariana Koretskaya behauptete, dass Glücksspiel „die Stimmung aufgrund von Glückshormonen hebt“.

Die staatliche Agentur PlayCity hat die Bloggerin Dariana Koretskaya mit einer Geldstrafe in Höhe von 4,8 Millionen Hrywnja belegt, weil sie auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken illegal für ein Online-Casino geworben hat. Dies teilte der Pressedienst der staatlichen Agentur am Mittwoch, den 1. Oktober mit.

„PlayCity hat die Bloggerin officialdori_ wegen illegaler Online-Casino-Werbung mit einer Geldstrafe von 4,8 Millionen Hrywnja belegt. In ihren Beiträgen behauptete Darina, dass Glücksspiele durch Glückshormone „Ihre Stimmung heben“ und zeigte „200 Dollar Gewinn“. Sie fügte auch einen aktiven Link zu der Seite für die Registrierung im Casino hinzu“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Inspektion stellte sich heraus, dass der Veranstalter kein echtes Spielerkonto besaß, d.h. die Anzeige war fiktiv.

Die Agentur stellte fest, dass die Systemverstöße während der Überwachung sowie dank der Beschwerden von Nutzern festgestellt wurden. Wir erinnern daran, dass PlayCity bereits 22 Konten auf Instagram wegen illegaler Werbung für Glücksspiele gesperrt hat. Der Telegram-Kanal Truha Ukraine wurde wegen illegaler Casino-Werbung mit einer Geldstrafe von 4,8 Millionen Hrywnja belegt.