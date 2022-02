Selenskyjs erstes Treffen in München findet mit Johnson statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Samstag, den 19. Februar, den britischen Ministerpräsident Boris Johnson in München.

„Treffen mit Boris Johnson in München. Er sprach über Sicherheit vor dem Hintergrund der aggressiven Handlungen Russlands. Einigung auf weitere gemeinsame Schritte. Setzen Sie sich weiterhin gemeinsam für eine Deeskalation durch Diplomatie ein. Ich bin dem Vereinigten Königreich dankbar, dass es die Ukraine unterstützt und sich für Sicherheit und Frieden einsetzt“, schrieb er auf Twitter.

Zuvor hatte er den Zweck seines Besuchs bei der Sicherheitskonferenz bekannt gegeben.

„Angekommen in Deutschland. Heute – Münchner Sicherheitskonferenz, Gespräche mit unseren Partnern und Freunden. Das Hauptproblem sind die Bedrohungen an den Grenzen der Ukraine“, schrieb er am Samstag auf Instagram.

Der Präsident fügte hinzu, dass die ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte „die Situation vollständig unter Kontrolle“ hätten, nicht auf Provokationen reagierten und den Frieden im Donbass ausschließlich mit friedlichen Mitteln anstrebten.

Die Konferenzrede von Selenskyj steht unmittelbar bevor, während Johnson bereits gesprochen hat.

„Wenn Russland in ein Nachbarland einmarschiert, werden wir Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängen, die für Russland strategisch wichtig sind. Wir werden es ihnen unmöglich machen, sich auf den Londoner Kapitalmärkten zu finanzieren. Und dann werden wir eine Matrjoschka-Puppe öffnen. „Eine ‚Matrjoschka‘ russischer staatlicher Unternehmen und Konzerne, um die finanziell Verantwortlichen dahinter zu identifizieren“, sagte er in seiner Rede.

Er versicherte, dass Großbritannien und seine Verbündeten ihre militärischen Fähigkeiten verstärken würden und ihre Präsenz innerhalb der NAto-Kräfte in Polen bereits erhöht hätten.

Johnson sagte jedoch, er wisse im Moment nicht, was Russland mit der Ukraine vorhabe.

„Wir wissen nicht, was Präsident Putin tun wird“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Zeichen, die wir sehen, unheilvoll sind“.

Er schloss nicht aus, dass die Spannungen zwischen Russland und dem Westen von langer Dauer sind. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Krise hinziehen wird. Und dann wird Russland noch lange nach einer Schwachstelle in unseren Reihen suchen“, glaubt Johnson.

„Solange dafür noch Zeit ist, fordere ich den Kreml dringend auf, zu deeskalieren und die Truppen zurückzuziehen“, fügte Johnson hinzu.

Beachten Sie, dass Selenskyj in München auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsident Kamalla Harris, Vertretern internationaler Finanzinstitutionen und anderen Partnern der Ukraine zusammentreffen wird…