Eine RF-Drohne hat zwei Kleinbusse in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Busse privater Transportunternehmen, die auf den Linien 8 und 48 verkehren, wurden beschädigt. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

RF-Truppen griffen am 31. Juli von einer Drohne aus öffentliche Verkehrsmittel in Cherson an. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson Roman Mrochko.

Es wird festgestellt, dass zwei Busse privater Transportunternehmen, die auf den Linien 8 und 48 fahren, beschädigt wurden.

Informationen über die Verwundeten wurden nicht bekannt gegeben.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen den Bezirk Dneprovsky von Cherson mit einer Drohne angegriffen haben. Infolge des Angriffs wurden zwei Menschen verletzt.