Eine Explosion wurde in der Region Poltawa gehört - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftwaffe warnte vor der Explosion vor der Aktivität der taktischen feindlichen Luftfahrt in nordöstlicher Richtung.

Die Explosion wurde am Samstag, den 15. Juni, in der Region Poltawa gehört. In der Region wurde vorher ein Alarm ausgerufen. Darüber berichtet Suspilne.

„In der Gemeinde Myrhorod im Gebiet Poltawa war das Geräusch einer Explosion zu hören“, heißt es in dem Bericht.

Der Luftalarm wurde in einem Teil der Regionen der Ukraine ausgerufen: in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk, Sumy, Charkiw und Donezk.

Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte warnte vor den Aktivitäten der feindlichen taktischen Luftfahrt in nordöstlicher Richtung. Dies betraf insbesondere die Stadt Myrhorod.