Eine feindliche Drohne hat in der Region Sumy eine dreifache Mutter getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag wurde in der Region Sumy eine Person durch eine feindliche Drohne getötet.

Quelle: Stellvertretender Leiter des Präsidialamtes Kyrylo Tymoshenko in Telegram, Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy Dmytro Zhyvytskyi in Telegram

Wörtlich: „Eine Person wurde getötet.

Eine Drohne tötete eine dreifache Mutter in der Nähe eines Geschäfts in der vereinigten Gebietskörperschaft Myropilska.“

Aktualisiert: Zunächst Kyrylo Tymoshenko berichtet, dass der Vorfall in Myronivska vereinigten territorialen Gemeinschaft aufgetreten, aber später korrigiert den Beitrag.

Details: Im Gegenzug sagte der Leiter der Sumy Regional Military Administration Dmytro Zhyvytskyi, dass am Sonntag Mittag in Myropillya Russen einen Terroranschlag auf Zivilisten begangen.

Wörtlich Zhyvytskyi: „Im Zentrum des Dorfes, im Erholungsgebiet in der Nähe des Ladens, warf der Feind eine Granate aus einer Drohne ab. Ein Angestellter, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe befand, wurde verletzt. Leider konnte sie nicht gerettet werden, da sie aufgrund von Schrapnellwunden stark blutete. Die Frau starb. Sie war 41 Jahre alt. Drei Kinder wurden ohne Mutter zurückgelassen. Der Ehemann und der älteste Sohn sind Soldaten und verteidigen die Ukraine in den Streitkräften. Zwei weitere Kinder sind Schulkinder.

VIDEO DES TAGES Zu diesem Zeitpunkt befanden sich viele Menschen in der Nähe des Ladens, normale Zivilisten, die sich ausruhten. Und als die Frau gerettet werden sollte, warfen die Russen eine weitere Granate von einer Drohne ab! Wie durch ein Wunder wurde bei der zweiten Explosion niemand verletzt.“