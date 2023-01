Eine feindliche Granate tötete eine Familie in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Berislav, Region Cherson, wurde am Donnerstag, den 5. Januar, eine Familie durch Granatenbeschuss getötet. Dies teilte das Büro des Präsidenten mit.

„Eine Granate traf ein Haus in Berislav. Ein Mann, eine Frau und ihr 12-jähriger Sohn wurden getötet. Das ist die Gemeinheit und Niedertracht Russlands. Am Morgen sprechen sie über den „Weihnachtsfrieden“, und am Nachmittag töten sie die ganze Familie. Was haben der Ehemann, die Ehefrau und ihr 12-jähriger Sohn falsch gemacht? Weil sie einfach Ukrainer sind? Die Menschen hatten sich darauf vorbereitet, gemeinsam Weihnachten zu feiern, doch ein zynischer Angriff der Russen tötete sie in ihrem eigenen Haus“, schrieb Kirill Timoschenko, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes.