Eine Rakete wurde in der Nähe von Kropywnyzkyj abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat einen Raketenangriff in der Nähe der Stadt Kropywnyzkyj abgewehrt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Kirowohrad, Andrej Raikowytsch, am Dienstag, den 14. November, in Telegram mit.

„Raketenangriff des Feindes. Die Luftabwehr hat funktioniert. Im Bezirk Kropywnyzkyj wurde eine Rakete abgeschossen. Informationen über die Folgen werden angegeben“, schrieb er.

Davor wurde im Gebiet Kirowohrad ein Luftalarm ausgerufen. Eine Reihe von Explosionen war zu hören. Die Behörden forderten dazu auf, in den Netzwerken keine Fotos und Videos von der Reflexion des Raketenangriffs zu veröffentlichen.