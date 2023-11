Die Tankstellenketten erhöhen weiterhin die Preise für Autogas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In der Woche vom 6. bis 10. November stieg der durchschnittliche Einzelhandelspreis für Gas um Hrywnja 1,65 auf Hrywnja 32,66 pro Liter.

Dies berichtet enkorr unter Bezugnahme auf die Marktpreisbeobachtungsdaten der A-95 Consulting Group.

Am stärksten stiegen die Gaspreise im KLO-Netz – um Hrywnja 3,2 auf Hrywnja 33,99/l – und am wenigsten – in der Ruhr Group und Marshal – um 50 Kopeken auf Hrywnja 34,5/l bzw. Hrywnja 32,5/l. Allerdings ist der Preis im Netz der Ruhr Group bereits der höchste im Land.

Der niedrigste Preis wurde an den Prime-Tankstellen in der Region Kirowohrad verzeichnet – 29,9 Hrywnja/l. In den Regionen, in denen er vertreten ist, hält Avantazh 7, der Anführer der Discount-Bewegung, einen der niedrigsten Preise bei 29,95 Hrywnja pro Liter (+1 Hrywnja pro Woche).

In den großen Netzen stieg der Preis für Autogas im Durchschnitt um Hrywnja 1,21 pro Liter und in den Netzen der unteren Preisklassen um Hrywnja 1,81 pro Liter.

Im konsolidierten Netz der Tankstellen der Privat Group (ANP, Avias usw.) stieg der Preis für diesen Kraftstoff im Laufe der Woche um Hrywnja 1,95 auf Hrywnja 32,69 pro Liter.

Der Preis für Autogas bei OKKO stieg im Laufe der Woche um Hrywnja 1,61 auf Hrywnja 33,1 pro Liter. Der Preis für Autogas bei WOG stieg um Hrywnja 1,43 auf Hrywnja 33,41 pro Liter.

Das UPG-Netz bietet seinen Kunden Autogas für Hrywnja 32,6 pro Liter an, das sind Hrywnja 2,73 mehr als zu Beginn der Woche.

