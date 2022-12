Eine russische Rakete hat in Krywyj Rih zwei Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Raketeneinschlag in Krywyj Rih hat zwei Menschen getötet und mindestens fünf verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Freitag, den 16. Dezember, auf Telegram mit.

„Eine russische Rakete schlug in einem Wohnhaus in Krywyj Rih ein. Der Eingangsbereich wurde zerstört. Zwei Menschen wurden getötet. Mindestens fünf Verletzte, darunter zwei Kinder. Alle sind im Krankenhaus“, schrieb Reznichenko am Freitag in seinem Telegrammkanal…