Eine Schlange kroch in ein Motorrad und griff den Fahrer an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Region Riwne hielt ein Motorradfahrer im Wald an und ging eine Weile weg, während sich eine Schlange im Motorrad versteckte und den Mann fast biss. Dies wurde in einem Bericht von TSN berichtet.

Ein Bewohner der Region Riwne fuhr mit seinem Motorrad durch den Wald und musste anhalten. Der Mann ließ sein Motorrad für eine Weile stehen, und als er zurückkam, musste er einer Schlange begegnen.

Eine Schlange versteckte sich in einem Motorrad. Der Mann beschloss, sie mit einem Stock zu verjagen, aber die Schlange stürzte sich auf den Motorradfahrer und biss ihn fast.

Zuvor wurde berichtet, dass ein junges Mädchen mit einer Boa Constrictor in einem der öffentlichen Gärten der Stadt Dnipro spazieren ging.