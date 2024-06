Eine Strahlungsüberwachungsstation wurde in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja zerstört - IAEA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Verlust einer Strahlungsüberwachungsstation hat keine direkte Auswirkung auf die Sicherheit im Kernkraftwerk Saporischschja, ist aber Teil einer kontinuierlichen Aushöhlung einer Reihe von Sicherheitsmaßnahmen während des Krieges.

Eine externe Strahlungsüberwachungsstation in der Nähe des von Russland besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wurde durch Beschuss und anschließendes Feuer zerstört. Dies geht aus einer Erklärung des IAEO-Generaldirektors Raphael Grossi hervor.

„Das Kernkraftwerk Saporischschja hat das Expertenteam der IAEO vor Ort darüber informiert, dass die Kommunikation mit dieser Überwachungsstation, die sich etwa 16 Kilometer südwestlich des Kernkraftwerks befindet, am Montagnachmittag (24. Juni, Anm. d. Red.) unterbrochen wurde. Aufgrund der Sicherheitslage war das Team nicht in der Lage, das Gelände zu betreten, um den Schaden zu bestätigen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Funktionieren der externen Strahlungsüberwachungsgeräte ein wichtiger Bestandteil der nuklearen Sicherheit weltweit ist.

„Diese Systeme sind wichtig für die kontinuierliche Überwachung des Strahlungsniveaus und, im Falle eines Notfalls, für eine schnelle Bewertung der aktuellen und potenziellen radiologischen Auswirkungen und der möglicherweise erforderlichen Schutzmaßnahmen“, fügte die IAEO hinzu.

Wie Grossi anmerkt, hat der Verlust einer Strahlungsüberwachungsstation keine direkte Auswirkung auf die Sicherheit im Kernkraftwerk Saporischschja, aber er ist Teil der kontinuierlichen Erosion einer Reihe von Sicherheitsmaßnahmen während des Krieges.