Eine vierköpfige Familie wurde bei einem Verkehrsunfall in Krywyj Rih verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Gebiet Dnipropetrovsk kam es in der Stadt Krywyj Rih zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Vier Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder, teilte der Staatliche Notdienst in der Nacht zuvor mit.

„Bei der Ankunft am Unfallort stellten die Spezialisten des Staatlichen Notdienstes fest, dass ein Lexus-Pkw mit einem Daewoo Lanos kollidierte, in dem sich eine Familie befand – ein Ehepaar und ihre beiden Kinder, geboren 2005 und 2011“, hieß es in der Erklärung.

Die Verletzten, die sich in einem Schockzustand befanden, wurden in Krankenhäuser in der Stadt gebracht.

10 Personen und zwei Einheiten von Ausrüstung waren an der Hilfeleistung beteiligt.

Polizeibeamte führen Ermittlungen durch, um die Umstände des Unfalls zu klären.

Am Vortag wurde berichtet, dass sich ein Kleinbus mit Ukrainern in der Nähe der Stadt Tarnów in Polen überschlagen hatte. Ein 13-jähriger Junge starb an den Folgen des Unfalls.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde in der Region Kiew von einem drogensüchtigen Autofahrer zu Tode gefahren.