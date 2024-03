An einem Bahnübergang in Boryspil in der Region Kiew entgleisten Treibstofftankwagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 16. März sind am Bahnübergang in Boryspil in der Region Kiew Kraftstofftanks aus den Schienen entgleist. Darüber berichtet die Streifenpolizei von Boryspil auf Facebook.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße Kalmykova (früher Telman). Derzeit ist der dortige Bahnübergang geschlossen.

An der Unfallstelle arbeiten Vertreter der Kommission zur Beseitigung der Folgen.

Wir erinnern daran, dass letztes Jahr ein Güterzug im Gebiet Poltawa entgleist ist.