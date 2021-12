Bei einem Lkw-Unfall in Mykolajiw wurden zwei Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw ereignete sich am Freitag gegen Mitternacht ein tödlicher Unfall in der Straße Chersonskoje Shosse. Dies meldete der staatliche Notdienst am Samstag, den 25. Dezember.

„Beim Frontalzusammenstoß eines Pkw Mazda mit einem Lkw MAN wurden der Fahrer und ein Beifahrer des Pkw getötet und von den Strukturelementen des Fahrzeugs blockiert. Ein weiterer Insasse des Mazda wurde verletzt“, heißt es in dem Bericht.

Die Rettungskräfte befreiten das Opfer und übergaben es zur weiteren Behandlung im Krankenhaus an die Krankenwagenbesatzung. Mit Hilfe eines Rettungsgeräts wurden die Leichen der Verstorbenen geborgen und zur gerichtsmedizinischen Untersuchung übergeben.

Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Die Ursachen und Umstände des Unfalls werden von den Strafverfolgungsbehörden untersucht. Die Polizei hat bereits ein Strafverfahren nach dem Artikel über die Verletzung der Verkehrsregeln (Teil 3, Artikel 286 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Zuvor hatte sich in der Nähe von Charkiw ein dreifacher Verkehrsunfall ereignet. Infolge des Unfalls starb der Beifahrer eines Fords, sein Körper wurde von den Strukturen des Fahrzeugs eingeklemmt.

In der Region Saporischschja ist ein Kleinbus mit 20 Kindern an Bord von der Straße abgekommen und umgekippt.