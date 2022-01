Bei einer Explosion in einem Haus in Prikarpattya wurde der Besitzer verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Iwano-Frankiwsk wurde ein Mann durch die Explosion eines Gas-Luft-Gemisches in einem Wohnhaus verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

„Am 1. Januar um 15:07 Uhr wurde dem Rettungsdienst gemeldet, dass im Dorf Hryplin, Gebiet Iwano-Frankiwsk, in einem der Wohnhäuser eine Explosion eines Gas-Luft-Gemisches mit anschließender Zerstörung des Daches, der Decke und der Wände des Hauses ohne weitere Verbrennung stattgefunden hat“, – heißt es in der Mitteilung.

Der 59-jährige Hauseigentümer benötigte medizinische Hilfe. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am 1. Januar kam es in einem Privathaus in der Nähe von Charkiw zu einer Gasexplosion. Die verletzte Mutter und ihre Tochter wurden in ein Verbrennungszentrum gebracht. Aus welchem Grund die Gasflasche explodierte, ist nicht bekannt.

Zuvor war berichtet worden, dass ein Mann bei der Explosion eines Heizkessels in einem Haus in der Region Saporischschja ums Leben kam. Der Heizkessel wurde in einem Anbau an ein Privathaus installiert…