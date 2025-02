In einer Reihe von Regionen der Ukraine wurden Notstromausfälle eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund des russischen Raketenangriffs am Morgen des 1. Februar werden in sieben Regionen des Landes Notstromausfälle eingeführt, berichtet der Pressedienst der NPC Ukrenerho: Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipro, Kirowohrad und Saporischschja.Hinzugefügt:Auf seiner Facebook-Seite fügte Energieminister Herman Haluschtschenko hinzu, dass präventive Beschränkungen im Land angewendet werden. „Im Zusammenhang mit dem Angriff wendet der Übertragungsnetzbetreiber dringend präventive Beschränkungsmaßnahmen an“, sagte Haluschtschenko. Zur Erinnerung: Am Morgen des 1. Februar wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.