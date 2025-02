In einigen Regionen der Ukraine haben Notstromabschaltungen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Regionen Donezk und Dnipro wurden Notstromabschaltungen eingeleitet.

In den Regionen Poltawa, Donezk, Sumy und Dnipro wurden Notstromabschaltungen eingeführt, berichtet der Pressedienst von DTEK. „Auf Anweisung von Ukrenerho werden in den Regionen Dnipro und Donezk Notstromabschaltungen eingeführt“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben von Poltawaoblenergo wurden auch in der Region Poltawa Stromausfälle verhängt. Auch in der Region Sumy wurden Notstromausfälle gemeldet. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 6. Februar hat Russland 77 Angriffsdrohnen und Drohnenimitate auf die Ukraine abgefeuert, 56 davon wurden von der Luftabwehr zerstört, 18 gingen vor Ort verloren, während es in drei Regionen Treffer gab.