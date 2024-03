Die Einschränkungen der Stromversorgung in den ukrainischen Regionen sind aufgehoben worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stromingenieure haben die Einschränkungen der Stromversorgung in allen betroffenen Regionen der Ukraine aufgehoben. Dies meldete Ukrenergo am Sonntag, den 31. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Abend, in den Stunden des Abends maximal mögliche Anwendung von Verbrauchsbeschränkungen für Haushaltskunden: in Charkiwshchina und Odessa, für die Industrie – in Krywyj Rih.

„Um 11:40 Uhr in der Region Odessa aufgrund von technischen Ausfällen im Umspannwerk Ukrenergo teilweise abgeschaltet Verbraucher in zwei Bezirken von Odessa und Odessa Bezirk der Region. Um 13:00 Uhr wurde die Stromversorgung aller Verbraucher wiederhergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 31. März einen weiteren Schlag mit Raketen und Drohnen in der Ukraine geführt haben. Die meisten feindlichen Ziele wurden im Westen angegriffen – in den Regionen Lwiw und Wolhynien. Aber auch die südlichen Regionen wurden angegriffen. In Odessa wurden Notstromaggregate eingesetzt.

Später erklärte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, dass die meisten Raketen und Drohnen abgeschossen wurden.