Ein Einwohner von Lwiw warf einen Hammer durch das Fenster der Werchowna Rada

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei in Kiew hat einen jungen Mann festgenommen, der ein Fenster des Gebäudes der Werchowna Rada beschädigt hat. Dies teilte die Nationale Polizei am Sonntag, dem 6. Februar, mit.

„Heute haben Polizeibeamte des Sonderpolizeiregiments Nr. 2 während ihres Einsatzes in der Nähe der Werchowna Rada der Ukraine einen Mann festgenommen, der ein Fenster des Verwaltungsgebäudes beschädigt hat. Eine Ermittlungs- und Einsatzgruppe der Polizeidirektion Pechersk traf zur Dokumentation am Tatort ein“, heißt es in der Erklärung.

Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass ein 27-jähriger Mann aus Lwiw ein Werkzeug zur Beschädigung des Fensters vorbereitet hatte – einen Hammer – und ihn durch das Fenster warf. Der Mann versuchte zu fliehen, aber die Gesetzeshüter hielten den Täter auf.

Die Informationen über diesen Sachverhalt wurden in das einheitliche Register der Ermittlungsverfahren unter dem Artikel über Hooliganismus (Teil 1 von Artikel 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingetragen. Die Ermittler sprechen jetzt mit dem Häftling…