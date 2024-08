Ein Einwohner der Region Cherson wurde von einer russischen Drohne angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei dem Einwohner von Bilozerska wurde eine Minenverletzung und eine Prellung sowie eine Bauchverletzung diagnostiziert.

Am Sonntag, den 4. August, gegen acht Uhr morgens, griff eine russische Drohne einen Einwohner von Belozerka in der Region Cherson an. Dies teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Der 43-jährige Mann begab sich selbständig ins Krankenhaus. Bei ihm wurde ein Explosionstrauma und eine Prellung der Mine sowie ein Bauchtrauma diagnostiziert.

„Der Zustand des Opfers ist zufriedenstellend. Er wird weiter ambulant behandelt“, betonte die regionale Militärverwaltung.