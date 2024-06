Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Energieminister gab Selenskyj falsche Informationen über den Bau von gasbefeuerten flexiblen Kraftwerken, sagt Beraterin des Ministers Serkal.

Die Beraterin des Energieministers, Olena Serkal, sagte, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, bis Ende des Jahres bis zu einem Gigawatt an flexibler Gaserzeugung zu bauen, und dass die Aussage von Präsident Selenskyj dem Image des Landes in Zukunft schaden wird.

„Gasbefeuerte Kraftwerke werden nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Ankündigung gebaut. Es dauert ein Jahr, um Turbinen zu finden, den Aufstellungsort zu bestimmen, ein Projekt zu erstellen, sie anzuschließen, Teams zu schulen, um sie zu verwalten – unter den besten Bedingungen dauert es ein Jahr“, schrieb Serkal auf Facebook. Sie wies auch darauf hin, dass die Bedingungen in der Ukraine nicht die besten sind, da die Turbinen, die im letzten Jahr eingeführt wurden, noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Der Beraterin des Ministers zufolge ist es auch unrealistisch, vier Gigawatt zu bauen, da es nicht so viele Anlagenhersteller auf dem Weltmarkt gibt.

„Der Energieminister konnte gar nicht anders, als zu wissen, dass er dem Präsidenten falsche Informationen gab. Unsere internationalen Partner wissen, dass das, was er gesagt hat, unmöglich ist. Warum der Minister Thesen aufstellt, die dem Image des Staates und von Selenskyj im Dezember schaden werden, ist ein Rätsel“, fügte Serkal hinzu. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Rande der Konferenz über die Wiederherstellung der Ukraine in Berlin gesagt, dass die Ukraine bis zum Ende des Jahres bis zu einem Gigawatt an gasbefeuerter flexibler Stromerzeugung und in den kommenden Jahren weitere vier Gigawatt bauen werde.