Das Energieministerium meldet Stromausfälle in 11 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Energiesystem bleibt ausgeglichen. Allerdings verursachen die ständigen feindlichen Angriffe Schäden, die den Betrieb erschweren, so das Ministerium.

Am Montagmorgen waren 517 Siedlungen in 11 Regionen der Ukraine ohne Strom. Dies teilte das Energieministerium am 7. Oktober mit.

So gab es aufgrund von Beschuss und Feindseligkeiten einen Stromausfall in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Cherson und Tschernihiw.

In den Regionen Odessa (26 Siedlungen), Kiew (14), Tschernihiw (10), Mykolajiw (12), Kirowohrad (7) und Tscherkassy (1) ist aufgrund des schlechten Wetters der Strom ausgefallen.

Das Energieministerium versicherte, dass das Energiesystem weiterhin ausgeglichen ist. Allerdings führen die ständigen feindlichen Angriffe zu Schäden, die den Betrieb beeinträchtigen. Jetzt wird aktiv an der Wiederherstellung der Energieanlagen und der Vorbereitung des Energiesystems auf die Herbst-Winter-Periode gearbeitet.

„Wir fordern die Ukrainer auf, während der Spitzenverbrauchszeiten weiterhin sparsam mit Strom umzugehen, insbesondere in der abendlichen Lastzeit von 17:00 bis 22:00 Uhr“, heißt es in der Mitteilung.