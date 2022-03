Die Energietechniker von DTEK haben die Stromversorgung in zwei Kiewer Stadtteilen umgehend wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Notfallteams von DTEK haben in den vergangenen 24 Stunden die Stromversorgung von 59.200 Familien in den Regionen Donezk und Kiew sowie in Kiew wiederhergestellt, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 20. März, mit.

„Am 19. März um 11.17 Uhr wurde die Stromversorgung von 350 Wohnhäusern im Minske-Massiv und in Obolon unterbrochen, da die Leitungen durch die Feindseligkeiten in der Nähe von Kiew beschädigt worden waren. Bereits um 13:30 Uhr schlossen Elektriker alle Häuser wieder an die Stromversorgung an. Insgesamt wurde das Licht an 46 478 Familien in Kiew zurückgegeben“, – so das Unternehmen.

Außerdem versorgten die Techniker fast 7 500 Haushalte in den Bezirken Wyschgorod, Browary und Kiew-Swjatoschinskij der Region Kiew sowie 5200 Haushalte in 22 Städten und Dörfern der Region Donezk wieder mit Strom.

679 Siedlungen in der Region Donezk und der Oblast Kiew sind weiterhin ohne Licht.

„Die Notfallteams arbeiten ununterbrochen und tun ihr Bestes, um die Stromversorgung in den von den Feindseligkeiten betroffenen Siedlungen umgehend wiederherzustellen. Das Unternehmen arbeitet mit den ukrainischen Streitkräften und der Territorialverteidigung zusammen, um sich Zugang zu den Schadensstellen zu verschaffen“, betonte DTEK.